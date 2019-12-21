Kemer'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Kemer'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

6 saat önce

Antalya'da, küçük yaşta kız çocuklarına uyuşturucu temin etmek ve cinsel istismarda bulunmak iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemer'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

Antalya'da, küçük yaşta kız çocuklarına uyuşturucu temin etmek ve cinsel istismarda bulunmak iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, M.Ç. hakkında küçük yaştaki kızlara uyuşturucu temin ederek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunulması üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce bu zanlıyı gözaltına aldı. Ele geçen deliller doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, aynı yöntemle küçük yaştaki kızları kandırdığı öne sürülen N.D. ile birlikte 3 şahsı daha gözaltına aldı.


Operasyon kapsamında, uyuşturucu temin edilerek istismar edildiği öne sürülen 2 kız ile şüphelilerden alarak eroin kullandığı iddia edilen 6'sı küçük yaşta 2'si 18 yaşında lise öğrencisi ve 2 yetişkin de gözaltına alındı. Bu kişilerin ve kızların kan örneklerinde uyuşturucu tespit edildiği ve içicilikten işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.


İstismar edildiği öne sürülen 2 kız da diğer şüphelilerle birlikte mağdur şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme sanıklardan N.D. ile M.Ç.'yi tutuklarken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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