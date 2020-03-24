Kemer'de vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde, sokak ve pazardaki vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.

Kemer ilçesinde, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince hizmet binası giriş ve çıkışlarındaki personel ve vatandaşların vücut ısıları dijital temassız ateş ölçüm cihazıyla kontrol ediliyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu pazar yerlerinde de ölçümlerini sürdürüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, virüsün ilçede yayılmaması için hummalı bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.