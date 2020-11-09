Kemer'de 'veda' filmi izlenecek - Son Dakika

Kemer ilçesinde Atatürk Haftası ve Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk'ü anlatan 'Veda' filminin gösterimi yapılacak.

Vatandaşlar, 10 Kasım Salı günü Kemer Ralli Alanında 19.30-21.30 saatleri arasında gösterimde olacak filmi, arabada açık hava sinema keyfi olarak izleyebilecek. Zülfü Livaneli'nin kaleminden beyazperdeye taşınan Atatürk'ü anlatan 'Veda' filminde, Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu 'Veda' mektubunda aktarılıyor.

Filmde Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert, Burhan Güven, Ayhan Aktaş, Kenan Bal, Ezgi Mola, Kaya Akkaya, Sinan Tuzcu gibi oyuncular rol alıyor. - ANTALYA