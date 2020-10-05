Kemer'de yerleşim yeri yakınındaki orman yangını  2 saatte söndürüldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçe merkezindeki yerleşim noktalarına çok yakın dağlık alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2 saatte kontrol altına alındı.

Kemer Merkez Mahallesi'nde 403 ve 102 sokakların kesiştiği alanda bulunan ve halk arasında 'Tavukkıran mevkisi' olarak bilinen ormanlık alanda saat 17.00 sularında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına Kemer Orman İşletme Şefliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi'ne ait toplam 7 arazöz ile karadan müdahaleye başlandı.

HAVA DESTEĞİ İSTENDİÇıkan rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale için hava desteği istendi. Söndürme çalışmalarına havadan helikopter ve yangın söndürme uçağı da destek verdi. Yangın bölgesine gelen Kaymakam Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu , İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da çalışmaları takip ederek, bilgi aldı. Vatandaşlardan lisanslı drone kullanıcısı Çağatay Bolca, Kaymakam Murtaza Dayanç'a drone uçurarak yangın alanının tamamını gösterdi.2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDA

Yerleşim yerlerine çok yakın noktadaki yangın karadan ve havadan yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle karadan yapılmaya başlandı.