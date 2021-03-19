Kemer'de yolda bulunan bileklik sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolda bulunulan bileklik sahibine ulaştırıldı.
Altın bilekliği kaybolan Güler Tanrıverdi, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ve Kemer Polis Merkezi Amirliğine başvurarak, yardım istedi.
İhbardan birkaç gün sonra Şakir Yıldız, Atatürk Caddesi'nde bulduğu bilekliği polis merkezine teslim etti.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bilgi almak için başvuran Tanrıverdi de polis merkezine götürülerek bilekliği verildi.
Kaynak: AA
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