Son Dakika Haberleri: Kemer'deki 3 yangın kontrol altına alındı
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Kemer'deki 3 yangın kontrol altına alındı

31 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde biri 5 gündür devam eden, diğer ikisi ise bu sabah başlayan orman yangınları kontrol altına alındı.

Kemer'deki 3 yangın kontrol altına alındı, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde biri 5 gündür devam eden, diğer ikisi ise bu sabah başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nin yaylalar kısmındaki ormanlık alanda 5 gün önce başlayan yangın 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Bu sabah erken saatlerde ise yağmurun ardından Kuzdere Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına saat 06.30 sularında bir helikopterle müdahale edilirken, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Son yangın ise Çakırlar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına helikopterlerle havandan müdahale edildi. Kemer Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgedeki yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:27 Kaynak: DHA
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