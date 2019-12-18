Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi

Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı

6 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı Martı Myra Otel, özel bir bankaya borç nedeniyle icradan satışa çıkarıldı.

Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı Martı Myra Otel, özel bir bankaya borç nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. 278 milyon 578 bin 131 lira değer biçilen otelin satış ihalesi, önümüzdeki ocak ayında gerçekleştirilecek.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Martı Myra Otel, bağlı olduğu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, özel bir bankaya olan borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. 553 oda ve 1209 yatak kapasiteli otelin satış ihalesinin ilki 16 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale 13 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek. Martı Myra Otel için 278 milyon 578 bin 131 lira değer biçildi. Hazineye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerine kurulu otel, 1988 yılının haziran ayında işletmeye açıldı. 49 yıllık üst kullanım hakkı olan otelin 2037 yılına kadar tahsis süresi bulunuyor.

Diğer yandan otelin bağlı olduğu grubun özel bankaya 1 milyar liraya borcu bulunduğu belirtilirken, bankanın gruba ait 4 otelin icradan satışını talep ettiği, 3 otelle ilgili kıymet takdir davalarının devam ettiği, Kemer'deki Martı Myra Otel'in satışının ise kesinleştiği kaydedildi.

İş insanı Halit Narin'in temelini attığı ve Türkiye'nin en eski turizm şirketlerinden biri konumunda olan şirketin toplam 7 oteli bulunuyor.


- Antalya
Antalya, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne, baba ve kızları aynı fakültede öğrenci
Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor

Son Dakika Haberleri
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]