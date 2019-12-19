Kemer'deki 5 yıldızlı oteli icradan satılığa çıkarılan Martı Grubu'ndan açıklama - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı Martı Myra Otel'i, bankaya olan borç nedeniyle icradan satışa çıkarılan Martı Grubu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bankayla finansal yapılandırma görüşmelerimiz halihazırda devam etmekte olup, çok kısa süre içinde olumlu neticeleneceğine inancımız tamdır" denildi.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Martı Myra Otel'in icradan satışa çıkarılmasıyla ilgili otelin bağlı olduğu Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den açıklama yapıldı. Açıklamada, halka açık Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bankayla kredi yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, karşılıklı çözüme yönelik görüşmelerin hızlandığı dönemde, bankanın protokol imzalanana kadar kalan zamanda hukuki takip süreçlerine devam etme tercihinin basında yer aldığı kaydedildi.

'OLUMLU NETİCELENECEĞİNE İNANCIMIZ TAM'

Türkiye ekonomisi içinde gerek döviz kazandırıcı gerekse istihdama katkısı açısından turizmin lokomotif sektör olduğu ve geçen dönemde yaşanan sıkıntıların başta devlet olmak üzere diğer tüm paydaşların katkısıyla geride bırakıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı dönemde grubumuz da kamuya açıklandığı üzere bu banka dışındaki tüm bankalarla yapılandırma süreçlerini geçen yıl tamamlamıştır. Tüm bu kuruluşlarla ilişkiler halihazırda sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir. Sektörümüzün ve Martı Grubu şirketlerinin mevcut finansal göstergeleri de bugün gelinen olumlu gidişatı teyit etmektedir. Tam bu ortamda bu bankayla finansal yapılandırma görüşmelerimiz halihazırda devam etmekte olup, çok kısa bir süre içinde olumlu neticeleneceğine de inancımız tamdır. 50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren sektörün öncü kuruluşları olan Martı Grubu şirketleri, faaliyetlerine tam ve kesintisiz olarak devam etmekte olup, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerdir."

İLK SATIŞ İHALESİ OCAK 2020'DE

Öte yandan 553 oda ve 1209 yatak kapasiteli otelin satış ihalesinin ilki, 16 Ocak 2020'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale, 13 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek. Martı Myra Otel için 278 milyon 578 bin 131 lira değer biçildi. Hazine'ye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerine kurulu otel, 1988 yılının Haziran ayında işletmeye açıldı. 49 yıllık üst kullanım hakkı olan otelin 2037 yılına kadar tahsis süresi bulunuyor.