Kemer'deki 5 yıldızlı otelin icradan satışı ertelendi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı Martı Myra Otel'in, özel bir bankaya borcu nedeniyle bugün yapılacak icradan satış ihalesi, otelin bağlı bulunduğu şirketin özel bankayla olan yapılandırma görüşmeleri sonucu ertelendi.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Martı Myra Otel'in, bağlı olduğu Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin, özel bir bankaya olan borcu nedeniyle geçen aralık ayında icradan satışa çıkarıldığı açıklandı. 278 milyon 578 bin 131 lira değer biçilen, 553 oda ve 1209 yatak kapasiteli otelin bugün yapılacak satış ihalesinin, Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin alacaklı olan özel bankayla yaptığı görüşme sonucu ertelenmesi kararlaştırıldı. Martı Otel İşletmeleri AŞ ve özel bankanın, İstanbul 10'uncu İcra Müdürlüğü'ne yaptığı satış erteleme talebi kabul edildi. Martı Myra Otel'in bugün Kemer ilçesinde yapılması planlanan ihalesi de ertelendi.