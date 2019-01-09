Son Dakika Haberleri: Kemer'deki Maden Kazası Davasında Karar

Kemer'deki Maden Kazası Davasında Karar

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili yargılanan sanıklardan 4'üne, 2 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası verildi.

Kemer'deki Maden Kazası Davasında Karar, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili yargılanan sanıklardan 4'üne, 2 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muhammed Murat Bal, Emre Tutsak, Fevzettin Bayramoğlu, Yücel Er, Şevki Kocabıyık ve avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklardan Bal, maden kazasında bir kusurunun olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Olayda hayatını kaybeden işçilerden birinin ailesine maddi-manevi destek sağladıklarını ifade eden Bal, "Bir aile ile uzlaşı sağladık. Diğer aileye de maddi ve manevi destek olmaya çalıştık, fakat kabul etmediler. Uzlaşmaya yanaşmadılar." dedi.

Sanık Kocabıyık ise "patlatma yapılması" yönünde kimseye bir talimat vermediğini, kusursuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, madenin vardiya mühendisi Fevzettin Bayramoğlu, daimi nezaretçi Emre Tutsak ve ateşleyici belgesi bulunan Şevki Kocabıyık'a, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası ve 1 yıl mesleğin icrasının yasaklanmasına karar verdi.

Sanıklardan Yücel Er'e 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 6 ay mesleğin icrasının yasaklanmasına karar veren heyet, maden ocağı ortaklarından Muhammed Murat Bal'ın ise beraatine hükmetti.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde 16 Mayıs 2017'de, yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Güncel
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