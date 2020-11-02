Kemer'deki otellere Kovid-19 bilgilendirme mektubu dağıtıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer içesindeki otellere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini anlatan bilgilendirme mektupları dağıtıldı.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ile Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle çalışma gerçekleştirildi.

Kovid-19 sürecinde alınan tedbirler ve denetimleri içeren, Kemer'in turizm alanında güvenli bir yer olduğunu belirten Rusça ve İngilizce mektuplar hazırlanarak, otellere dağıtıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, projede turistlerin güvenli şekilde tatillerini yapabileceklerini anlatmak istediklerini bildirdi.