Kemer'den İzmir'e yardım tırı - Son Dakika

Kemer'den İzmir'e yardım tırı

05.11.2020 10:54
Kemer'den İzmir'e yardım tırı, System.String[]

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen, İzmir'in ilçelerinde ve çevre illerde de hissedilen depremde mağdur olan vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi Kemer'den yola çıktı.

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen, İzmir'in ilçelerinde ve çevre illerde de hissedilen depremde mağdur olan vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi Kemer'den yola çıktı.

Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında bakliyat, battaniye, giysi gibi eşyaların bulunduğu tır, Kemer Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreniyle İzmir'e gitmek üzere hareket etti.

Uğurlama törenine, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri Ramazan Kal, Ferhan Fidan, Emrah Ayhan, İsmail Aka, Mustafa Bilici, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Murtaza Dayanç, afet konusunun gerçekten çok zor olduğunu belirterek, Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri de zor zamanlarda çabuk bir araya gelebilmeleri olduğunu söyledi.

Dayanç, "İzmir depreminin hemen sonrası İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde, yerel yönetimlerden, kaymakamlıklardan, valiliklerden, hayırseverlerden ve vatandaşlardan deprem bölgesine yardım ulaştırılması koordine ediliyor. Kemer'den de Kemer Belediyesinin ve hayırseverlerin katkısıyla yardım tırı yola çıktı. Umarım depremzede vatandaşlarımıza bir faydası olur. Allah böyle afetler bir daha göstermesin." diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Kemer Belediyesi olarak biz de karınca kararınca öz kaynaklarımızı kullanarak yaklaşık 9 ton kuru gıda, bin 700 battaniye, maske ve dezenfektan malzemesi aldık. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Desteklerini esirgemeyen Kemer halkına da teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Yardım tırı, daha sonra dualar eşliğinde İzmir'e doğru hareket etti. - ANTALYA

Kemer'den İzmir'e yardım tırı
Kemer'den İzmir'e yardım tırı
Kemer'den İzmir'e yardım tırı
Kemer'den İzmir'e yardım tırı
Kemer'den İzmir'e yardım tırı
Kemer'den İzmir'e yardım tırı

Kemer Belediyesi, İzmir, Kemer, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer'den İzmir'e yardım tırı - Son Dakika


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