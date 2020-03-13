Kemer'e 2 ton dezenfektan alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer'e 2 ton dezenfektan alınacak - Son Dakika

Kemer'e 2 ton dezenfektan alınacak

6 saat önce

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Şu anda piyasada dezenfektan bulmak çok zor. İstanbul'da bir bağlantı kurduk ve 2 ton dezenfektan temini edeceğiz.

Kemer'e 2 ton dezenfektan alınacak, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Şu anda piyasada dezenfektan bulmak çok zor. İstanbul'da bir bağlantı kurduk ve 2 ton dezenfektan temini edeceğiz. Pazartesi ya da Salı günü elimize ulaşacak" dedi.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Korona virüs ile ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Topaloğlu, dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde yer alan Korona virüs nedeniyle Kemer halkının endişeye kapılmamasına gerek duyulmamasını belirtti. Belediye olarak Korona virüse karşı tüm önlemlerin alınmaya başlandığının altını çizen Topaloğlu, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Toplantıda, Korona virüsle ilgili birçok karar alındığına dikkat çeken Topaloğlu, "Koronavirüsle ilgili en büyük görev belediye olarak bize düşüyor. Alınan kararlara istinaden bugün öğleden sonra tüm resmi kurumlarda ilaçlama çalışmalarına başlanılacak. Camiler, hükümet konağı ve diğer resmi kurumlar belediye ekiplerimizce ilaçlanacak. Arkasından toplu taşıma araçları ilaçlanacak. Bunlar bir defaya mahsus olmayacak. Sürekli dönüşümlü olarak olacak. Billboardlara da Korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme yazıları asılacak ve el ilanları bastırılacak ve halkımıza dağıtılacak" dedi.


2 ton dezenfektan alınıyor


Şu anda piyasada dezenfektan ve sıvı el sabunlarının bulunmadığına vurgu yapan Topaloğlu, "Şu anda piyasada dezenfektan bulmak çok zor. İstanbul'da bir bağlantı kurduk ve 2 ton dezenfektan temini edeceğiz. Pazartesi ya da Salı günü elimize ulaşacak. Dezenfektan aparatlarını da hazırladık ve resmi dairelere dağıtarak insanların ellerini temiz tutmaları sağlanacak. Okulların da kapanmasının ardından gerekli çalışmalar yapılacak ve açıldıktan sonra el dezenfektanları hazır olmuş olacak. Vatandaşımız rahat olsun. Mutlaka temizliğe dikkat edelim. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar tokalaşmayalım, sarılmayalım ve öpüşmeyelim. Kalabalık olan yerlerde de bulunmamaya dikkat edelim. Kemer halkı rahat olsun. Belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz" diye belirtti. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, İstanbul, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
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