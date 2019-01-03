Son Dakika Haberleri: Kemer'e Dünya Çapında Arıtma Tesisi

Kemer'e Dünya Çapında Arıtma Tesisi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesi'nde altı arıtma üstü yaşam alanı ve açık hava tiyatrosu şeklinde tasarlanan projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Kemer'e Dünya Çapında Arıtma Tesisi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesi'nde altı arıtma üstü yaşam alanı ve açık hava tiyatrosu şeklinde tasarlanan projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Kemer ilçesindeki mevcut atıksu arıtma Tesisi 1 Nisan 2014 tarihinde ASAT sorumluluk alanına dahil oldu. Bakım onarım ve peyzajı yapılan tesisin tüm bu çalışmalara rağmen tesisin eski ve yıpranmış olması, uzun vadede yetersiz kalacağının öngörülmesi üzerine ASAT tarafından turizmin incisi Kemer için dünya çapında bir arıtma tesisi projesi hazırlandı.

320 bin kişiye hizmet edecek

Yeni tesis kapasitesi günde 100 bin metreküp ön arıtma ünitesi ve günde 50 bin metreküp ileri biyolojik arıtma ünitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Böylece yeni tesis ilk etapta 160 bin kişiye eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek. Ayrıca nüfus artışı göz önünde bulundurularak, gelecekte sadece membran ilavesi ile kapasitesi iki katına çıkarılabilecek ve 320 bin kişilik nüfusa hizmet verebilecek.

Altı arıtma üstü sosyal tesis

Teknik ayrıcalıklarının yanı sıra Yeni Kemer Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, çevreci ve sosyal yaklaşımı ile örnek olacak niteliklere sahip. Projede tesisin koku giderme ünitelerinin bulunduğu alanın üzeri yeşil alan, spor ve sanat tesisleri ve açık hava tiyatrosu olacak şekilde tasarlandı. Tesisin alt tarafı arıtma üst tarafı yaşam alanı olacak.

2071 yılına kadar hizmet verecek

Projenin Kemer'in arıtma ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılamasını bekleniyor. Arıtma tipi açısından "Azot ve Fosfor Giderimli İleri Biyolojik Arıtma Prosesi"ne sahip olan yeni tesisin tamamlanması ile bölgede bulunan Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi devre dışı bırakılarak buraya gelen atık su şebekesi de yeni tesise aktarılacak, böylelikle daha sağlıklı bir arıtma hizmeti verilebilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

1 Nisan, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:26:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemer'e Dünya Çapında Arıtma Tesisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]