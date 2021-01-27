Kemer fırtına ve yağmura teslim - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollar dereye dönerken, araçlar trafikte farları açık olarak ilerledi.
Kemer ilçesinde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekliği 4-5 metreye varan dalgalar sahili döverken, ilçe merkezindeki dere yataklarında sular yükseldi. Yamaçlardan düşen taşlar yüzünden 102. Sokak'ın bir bölümü aralıklarla trafiğe kapatılırken, sabah sürücüler trafikte farları açık olarak ilerledi.
(Hanım Türk/İHA)
Kaynak: İHA
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