Kemer ile Kumluca yolu 2022'de tamamlanacak - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer ile Kumluca ilçeleri arasındaki yol çalışmasının 2022'ye kadar tamamlanacağını bildirdi.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı da olan Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, 150 iş makinesi ve 300'den fazla teknik ekibin çalıştığı Tekirova, Kumluca ve Finike bölünmüş yol çalışmalarında yüzde 60'a ulaşıldığını belirtti.

Bölgenin heyelan riski taşıdığını aktaran Uslu, yol yapım ekibini en çok zorlayan konulardan birinin heyelan olduğunu ve yolda bir yandan da heyelan ıslahları yapıldığını kaydetti.

Bölgede 80 kilometre fore kazık çalışması yapıldığını anlatan Uslu, "Özellikle yolun Ulupınar civarı suyun bol olduğu, çok yumuşak zemin. Yol adeta zemine çakılan beton kazıkların üzerinde ilerliyor. Kemer-Tekirova-Kumluca yolunu 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yol tamamlanınca toplam maliyeti 500 milyon lirayı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Phaselis Tüneli'ndeki çalışmaları da inceleyen Uslu, proje tamamlandığında Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinin Antalya'ya ulaşımının daha da rahatlayacağını bildirdi.

Uslu, yol çalışmasının hızlı bir şekilde tamamlanması için gayret sarf edenlere teşekkür etti.