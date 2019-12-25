Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika

Kemer Belediyesi ile Truskavets Belediyesi arasında iş birliği niyet mektubu imzalandı.



Kardeş kent protokolü imzalanması için Ukrayna'nın Truskavets şehrine giden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve meclis üyeleri, iki belediye arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla iş birliği niyet mektubu imzaladı.



İki belediye arasında daha önce gündeme gelen iş birliği konusu, Başkan Necati Topaloğlu'nun attığı somurt adımla gerçeğe dönüştü.



Truskavets Belediyesi'nde imzalanan iş birliği niyet mektubu çerçevesinde Kemer ve Truskavets arasındaki turizm ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarındaki iş birliği genişletilecek ve mevcut durumdaki iş birliği daha da derinleştirilecek.



İmza töreninde, meclis üyeleri Emrah Ayhan, Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, İsmail Aka, Trukavets Belediyesi heyeti, Lviv Belediyesi temsilcileri, Türk iş adamları ve basın mensupları da hazır bulundu.



Şu anki mevcut iş birliğini genişletmenin önemine vurgu yapan Başkan Topaloğlu, "İmzaladığımız mektup ile Truskavets Belediyesi ile olan ilişkilerimiz daha da kuvvetlendi. Bu imzalar hem turizme hem de ilçemize katkı sağlayacaktır. Atmış olduğumuz imzalar, Türkiye'nin göz bebeği Kemerimize gelen Ukraynalı misafirlerimize verdiğimiz değerin de önemini gösteriyor. Hayırlı olsun." diye konuştu.



Truskavets Belediyesi'nden bir heyetin en kısa zamanda iş birliği protokolü imzalamak üzere Kemer'e geleceği bildirildi. - ANTALYA