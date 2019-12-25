Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika

Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı

6 saat önce

Kemer Belediyesi ile Truskavets Belediyesi arasında iş birliği niyet mektubu imzalandı.

Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı, System.String[]

Kemer Belediyesi ile Truskavets Belediyesi arasında iş birliği niyet mektubu imzalandı.


Kardeş kent protokolü imzalanması için Ukrayna'nın Truskavets şehrine giden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve meclis üyeleri, iki belediye arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla iş birliği niyet mektubu imzaladı.


İki belediye arasında daha önce gündeme gelen iş birliği konusu, Başkan Necati Topaloğlu'nun attığı somurt adımla gerçeğe dönüştü.


Truskavets Belediyesi'nde imzalanan iş birliği niyet mektubu çerçevesinde Kemer ve Truskavets arasındaki turizm ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarındaki iş birliği genişletilecek ve mevcut durumdaki iş birliği daha da derinleştirilecek.


İmza töreninde, meclis üyeleri Emrah Ayhan, Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, İsmail Aka, Trukavets Belediyesi heyeti, Lviv Belediyesi temsilcileri, Türk iş adamları ve basın mensupları da hazır bulundu.


Şu anki mevcut iş birliğini genişletmenin önemine vurgu yapan Başkan Topaloğlu, "İmzaladığımız mektup ile Truskavets Belediyesi ile olan ilişkilerimiz daha da kuvvetlendi. Bu imzalar hem turizme hem de ilçemize katkı sağlayacaktır. Atmış olduğumuz imzalar, Türkiye'nin göz bebeği Kemerimize gelen Ukraynalı misafirlerimize verdiğimiz değerin de önemini gösteriyor. Hayırlı olsun." diye konuştu.


Truskavets Belediyesi'nden bir heyetin en kısa zamanda iş birliği protokolü imzalamak üzere Kemer'e geleceği bildirildi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Ukrayna, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi
İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı

Son Dakika Haberleri
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:31 Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]