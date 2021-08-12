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Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı - Son Dakika

Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı

12.08.2021 12:41
Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı, System.String[]

Kemer'in Beldibi Mahallesi'nin uzun yıllardır beklediği İmar Planı onaylandı.

Kemer'in Beldibi Mahallesi'nin uzun yıllardır beklediği İmar Planı onaylandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Gülsüm Bal, Emin Gül, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Muhtarı Bayram Ali Talih ve mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda konu ilgili bilgilendirmede bulundu.

Beldibi Mahallesi Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 29.05.2020 tarihinde onaylanan 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım İmar Planı, 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 bölü bin ölçekli Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde yapılan 255 adet itirazın Kemer Belediyesi tarafından düzenlenmesi sonucundan tekrar onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmişti. Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 30.12.2020 tarihli gündeminde değerlendirilen itirazlar 30.12.2020 tarihli ve 2020/26-04 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca Bakanlıkça onaylandı. Planlar, 10.08.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilecek.

"Askıya çıktı"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamasında, uzun süreçlerden sonra Beldibi imar planının onaylandığını söylerken "Beldibi'nin yıllardan beridir çözülmeyen bir imar planı sorunu vardı. Allah'ın izniyle imar planı askıya çıktı. Uzun bir süreçten geçtik. Bu iş yılan hikayesine dönmüştü. İlk önce Beldibi'nin imar planı 1997'de 1/25 binlik yapılmış. Daha sonra 1987 tarihinde onaylanmış. Tekrar iptal olmuş. 2004'te bir daha onaylanmış ama mahkemeyle iptal edilmiş. Bir ara biz Göynük Belediye başkanıyken bize de geldi. Neden iptal olduğunu sorduğumuz zaman burada imar planı uygulanırken tarım görüşü alınmamış. Hemen üniversiteyle bir yazışma yaptık. Bir tarım görüşü aldık. Kendim elden götürdüm. Yani bu alanlarda tarım dışı kullanılabilir diye rapor verdik. Onlar da kamu yararı olarak onayladılar ama aradan uzun bir süre geçti. Bizlere nasip oldu. Göynük belediye başkanı döneminden sonra beş yıl ara verdik. Bu yıl tekrar geldi ve 29.05.2020 tarihinde bu plan onaylandı. Askı süresinde 248 tane itiraz oldu. Bu itirazları biz turizm bakanlığına bildirdik. Görüşmelerimizi sürekli devam ettirdik. Bunlardan 114 tanesini uygun gördüler, itirazları düzelttiler. Bizler hep geldik gittik. 14.07.2021 tarihinde onaylandı ve askıya çıktı" dedi.

"Beldibi hak ettiği hizmeti alacak"

Başkan Topaloğlu, Beldibi'nin hak ettiği hizmeti alacağını söylerken, bundan sonraki süreci de şu şekilde açıkladı: "Bir ay askıda kaldıktan sonra sizlerin itirazlarını alacağız. Zaten bu itirazların planıydı. Mutlaka aranızda itiraz eden olacaktır ama Bakanlıkta bunu en kısa sürede çözüme kavuşturarak ya kabul edip ya reddederek geri gönderdikten sonra, biz de bir 18 uygulamasına başlayacağız. 18 uygulaması dediğimiz biliyorsunuz parselasyondur. Buranın mülkiyet durumlarına göre 2'ye 3'e bölerek yapacağız. Neden? Çünkü şuradaki arkadaş itiraz ettiği zaman yani Beldibi 1'deki arkadaş itiraz ettiği zaman mahkeme karar verdiğinde Beldibi 3'ü durdurmasın diye. Böleceğiz 3'e ona göre bir uygulama yapacağız. İnşallah sizlerin de desteğiyle biz bu işin içinden en kısa sürede çıkarak, sizde ruhsatlı dükkanlarınızı, ruhsatlı evlerinizi yapacaksınız. Bölgenin en büyük sorunu kanalizasyon sorunu. Bu konuda büyük sıkıntı var. En azından yollarımızı açacağız ve otellerin önündeki o vadesi geçmiş olan yolu en güzel şekilde yaparak sizlerin kullanımına sunacağız. Sizden ricam yani olmayacak şeylere itiraz ederek bunun önünü kapatmayın. Çünkü kapattığınız zaman çok uzun süre alıyor. Bakın sizin de güzel güzel yollarınız açılsın, aydınlatmalarınız olsun, parklarınız olsun, güzel okulumuz olsun. Okulumuzu yapalım. Çocuklarımız da rahat rahat gitsin gelsin. İnşallah en kısa zamanda bu planı bitiririz ve 18 uygulayıp biz de sizlerin yollarını açarız". - ANTALYA

Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı
Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı
Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı
Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı

Necati Topaloğlu, Beldibi, Kemer, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemer'in Beldibi imar planı onaylandı - Son Dakika


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