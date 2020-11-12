Kemer'in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere'de hizmete girdi - Son Dakika

Kemer'in ilk kapalı Pazar yeri Kuzdere Mahallesinde kurban kesilerek dualarla açıldı. Kemer'in ilk modern kapalı pazar yeri olarak hizmete geçen Kuzdere Kapalı Pazar yerinde 66 pazarcı esnafı vatandaşa hizmet verecek. Pandemi kurallarına uyulan açılışta Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri, Kuzdere Muhtarı Serkan Günay ve birim müdürleri, Pazarcı esnafını yeni yerlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

66 pazar esnafı tezgah açıyor

Kemer'in ilk kapalı Pazar yeri olan Kuzdere Kapalı Pazarı, esnafı güneşten ve yağmurdan koruyacak. Anons sistemleri, aydınlatmaları, kamera sistemleri ile toplam 66 pazar esnafı tezgah açacak. Pazarın arka bölümünde oluşturulan mutfak ile de bu alanda düğün veya mevlit gibi etkinlikler için yemekler pişirilebilecek. Yine pazarın arka bölümünde oluşturulan tuvaletler de hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara hizmet verecek.Yeni yerlerine taşınan Pazarcı esnafı bu hizmetten dolayı Başkan Necati Topaloğlu ve ekibine teşekkür ederken, vatandaşlar da yapılan hizmetten memnun olduklarını söylediler.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamasında, "Kemer'in ilk kapalı Pazar yerini Kuzdere Mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada emeği geçen, ilk önce meclis üyesi arkadaşlara, bu kadar zaman zarfında bizim sıkıntılarımızı göğüsleyen Kuzdere halkına ve ayrıca Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir arkadaşlar çalışıyordu. Çok güzel bir proje çıktı. Bundan sonra bu hizmetler devam edecektir. Mutlaka eksiklikler olabilir ama bu eksiklikler en kısa sürede tamamlayacağız. Arslanbucak, Göynük, Çamyuva ve Tekirova Mahallelerimizde de modern kapalı pazar yerlerini vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Bu arada arkadaşlarımız, yine burada Belediye binasının projesini çiziyorlar. Kuzderemize hep beraber bir de belediye binası kazandıracağız inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta meclis üyesi arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Muhtarıma ve belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir açılış değildir, miting değildir. Çünkü bir Pandemi sürecinden geçiyoruz. Tüm dünyanın çektiği bir bela var başımızda. Sosyal mesafelere dikkat edelim ve maskemizi takalım, mutlaka hijyene dikkat edelim. Allah sizlere bol kazanç versin. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kemer her şeyin en iyisine layık

Göreve gelirken hizmet için geldiklerini söyleyen Başkan Necati Topaloğlu "Biz buraya gelirken hizmet yapacağız diye geldik. Meclis üyelerimiz ile muhalefet iktidar hep birlikte %90'ı oy birliğiyle geçen kararlar ile bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü Kemer her şeyin en iyisine layık. 150 milyon bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. Kemerliler bizleri izlemeye devam etsinler. Güvensinler. Bizde dedikodu siyaseti yok. Bakın hiç kimseye cevap bile vermiyoruz. Biz icraatlarımıza bakıyoruz. Meclis üyelerimizde sağ olsunlar destek oluyorlar. Az öncede söyledim kararların hepsi meclisten %90'la geçiyor. %100' de diyebiliriz. Allah herkesten razı olsun. Bundan sonra da Arslanbucak Mahallemizde bu yatırımın daha büyüğünü yapacağız" diye konuştu.

Açılışa Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Gülsüm Bal, meclis üyeleri Emrah Ayhan, Hasan Ali Acar, İsmail Aka, Ferhan Fidan, Mustafa Bilici, Mustafa Tıraş, Semih Özdemir, Ramazan Kal ile Kuzdere Muhtarı Serkan Günay, birim müdürleri, Pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA