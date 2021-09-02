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Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır - Son Dakika

Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır

02.09.2021 15:14

Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır Kemer Belediyesi, STK temsilcileri ile ortaklaşa Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'in yeni tanıtım videosunu hazırladı.

Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır

ANTALYA - Kemer Belediyesi, STK temsilcileri ile ortaklaşa Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'in yeni tanıtım videosunu hazırladı. Kısa süre önce hazırlanan tanıtım videosu, otellerin info kanallarında ve animasyon şovları öncesi misafirlere gösterilen tanıtım videosu, sosyal medya hesaplarında binlerce paylaşım yapıldı.

Kemer'deki turizmciler, Kemer'in ulusal ve uluslararası alanda daha iyi tanıtılması amacıyla hazırlanan tanıtım videosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, yeni tanıtım videosu ile ilgili yaptığı açıklamasında, Kemer'deki sivil toplum kuruluşları ve Kemer Belediyesi iş birliğince tanıtım videoları hazırlandığını söyledi. Tanıtım videosunda sadece deniz, kum ve güneşin olmadığını anlatan Yorulmaz, "Bunun içinde Kemer'de neler yapılabilir her şeyi anlattık. Bunları otellerdeki misafirlere info kanallarında ve animasyon şovlarının öncesinde anlatıyoruz" dedi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya ise daha önce etraftan toplama videolar ile Kemer tanıtım videoları hazırlandığını kaydetti. Kemer'in ciddi bir tanıtım videosuna ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı Kemer Belediyesi'nin giderdiğine değinen Sarıkaya, "Yeni tanıtım videosu güzel olmuş. İnsan seyredince heyecanlanıyor. Kemer'in tüm albenisi resmen özetlenmiş. Bu video turizm geliştirme ajansına sunulabilecek bir video olmuş" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni tanıtım videosu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Spor drone ile 3 buçuk dakikalık bir tanıtım filmi hazırladık. Çekimler yapılmadan önce KETOB ve KETAV ile görüştük. Güzel bir tanıtım filmi oldu. Kemer'in sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, spor destinasyonu da olduğunu anlatan bir film. Bu tanıtım filmi yaz versiyonuydu ve kış versiyonunu da hazırlayacağız. Bu tanıtım filmini şimdi otellerimizde konaklayan misafirlerimize izletiyoruz. Kemer hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Tanıtım filmlerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır
Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır
Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır
Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır

Sivil Toplum Kuruluşları, Kemer Belediyesi, Turizm, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'in yeni tanıtım filmi hazır - Son Dakika


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