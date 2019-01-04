Kemer Kaymakamı Yaşar, Açığa Alındı
1 saat önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesine, eylül ayında atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
ANTALYA'nın Kemer
ilçesine, eylül ayında atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar
, İçişleri Bakanlığı
'nca açığa alındı.
Hakkındaki bazı iddialar nedeniyle açığa alınan Kaymakam Mehmet Şirin
Yaşar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Yaşar, Van
'ın Erciş
ilçesi kaymakamıyken, 17 Eylül
2018 tarihinde Kemer Kaymakamlığı'na atanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:11 Kaynak: DHA
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