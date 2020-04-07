'Kemer kendi maskesini üretiyor' - Son Dakika
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'Kemer kendi maskesini üretiyor'

6 saat önce

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtan Kemer Belediyesi, kendi maske üretimini yapmaya başladı.

'Kemer kendi maskesini üretiyor', System.String[]

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtan Kemer Belediyesi, kendi maske üretimini yapmaya başladı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilk günden itibaren etkin olarak çalışmalar yapan Kemer Belediyesi, vatandaşların kullanımında olan devlet daireleri, belediye, otobüsler ve otobüs durakları, caddeler, otogar, PTT gibi birçok noktada dezenfekte çalışmaları yaptı. Belediye, bir yandan da gıda yardımı ve maske dağıtımına devam etti.

Bugüne kadar 30 adet maske dağıtımı yapan Kemer Belediyesi son olarak Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yapılan görüşmeleri neticesinde Kemer merkezinde bulunan Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) bulunan dikiş nakış kursuna ait makinelerde maske yapımına başladı. Gönüllülerin ve belediye çalışanlarının yaptıkları çalışmalarla günlük 1-2 bin arasında maske üretimi yapılacak. ATASEM'de 18 kişi Kemer'in maske ihtiyacını karşılayacak.

BAŞKAN TOPALOĞLU: ATASEM'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Bugün ATASEM'de çalışma yapan gönüllü vatandaşları ve belediye çalışanlarını ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül özellikle çalışmaların sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkati çekti. Başkan Topaloğlu, "Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dikiş nakış atölyesindeyiz. Tabii bu atölye Kemer'de. Bu salgından dolayı, Büyükşehir Belediyesi ATASEM'leri kapattı. Biz bugüne kadar halkımıza maske dağıtıyoruz ama hep dışarıdan alıyorduk. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile görüştük atölyemizi bize açtı. Şu anda bizim kendi personellerimiz var, dışarıdan bize destek için gelen bayanlarımız var ve bugün dikmeye başladılar. Bundan sonra da seri üretime devam edecekler. Biz de Kemer halkını ne gıda yardımsız, ne de maskesiz bırakmayacağız. Yani herkes rahat olsun bize türlü ihtiyaçlarında 7/24 ulaşabilirler. Biz de elimizden geldiği kadarıyla Kemer Belediyesi personeli, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bu işin sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız zaten seri üretime başladı. Bundan sonra da devamlı olarak üreteceğiz. Hatta ileride bu salgın geçtikten sonra bile kendi maskelerimizi kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Birlik beraberlik olduğu sürece bu işin altından milletçe kalkarız" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:00 Kaynak: DHA

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