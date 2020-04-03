Kemer Lise Caddesi yenileniyor - Son Dakika

Kemer Belediyesi, Kemer'in en önemli caddelerinden Lise Caddesini daha modern hale getiriyor.



Belediye ekipleri, ihalesi yapılan ve yükleniciye teslim edilen mülkiyeti belediyeye ait Lise Caddesindeki dükkanların tamir ve tadilatlarına başladı. Caddede yapılacak çalışmalar kapsamda, çatı yapımı, alüminyum kompozit dış cephe kaplama, alüminyum güneş kırıcılar, standart tip tabela yapımı, zeminde mermer kaplama, kolonlarda andezit kaplama, dış cephe sıva tamiratı ve boya ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Tabelaların sökümüne başlayan belediye ekipleri, çatı imalatlarına da hız kesmeden devam ediyor.



Lise Caddesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha renkli ve kimlikli bir kent estetiğine yakışır, çözüm odaklı ve modern bir görünüme kavuşacak.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemerimizin en önemli caddeleri arasında yer alan Lise Caddesini yeniliyoruz. Çalışmalara başladık. Daha önce ihalesi yapılmıştı. Belediye ekiplerimiz, hızlı bir şekilde cadde üzerindeki dükkanların tabelalarını sökmeye başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde bambaşka bir görünüme kavuşacak. Caddemizi daha estetik ve modern bir hale getireceğiz. Halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA