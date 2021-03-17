Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor - Son Dakika

Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor

17.03.2021 15:21
Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor, System.String[]

MITT Moskova Turizm Fuarında Antalya'nın Kemer ilçesinin tanıtımı yapılıyor.

MITT Moskova Turizm Fuarında Antalya'nın Kemer ilçesinin tanıtımı yapılıyor.

Rusya'nın en büyük, dünyanın ise en önemli turizm fuarları arasında yer alan 27. Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı başladı. Fuarda, Kemer'in tanıtımı yapılıyor. Tanıtım, Kemer Belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan tarafından gerçekleştiriliyor. Acar ve Fidan, fuarda, tur operatörleri ve acente temsilcileriyle temaslarda bulunarak, Türkiye'nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer hakkında bilgiler veriyor.

"

Kemer standına büyük ilgi"

MITT Moskova Fuar'ında, 300 metrekarelik Türkiye adası içerisinde yer alan Kemer standı, büyük ilgi görüyor. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan fuarda Ruslar, 'Küçük Moskova' olarak anılan Kemer'e yoğun ilgi gösterdi. Kemer Belediyesi meclis üyeleri Acar ve Fidan, Kemer tanıtımıyla ilgili broşürler ve tanıtım kitapçıklarını, Kemer standını ziyaret eden misafirlere dağıttı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan MITT Moskova Turizm Fuarı başladı. Belediye meclis üyelerimiz Ferhan Fidan ve Hasan Ali Acar, bizi temsilen orada. Gerekli tüm tanıtımları Kemer standına gelenlere yapıyorlar. Kemer ile ilgili tanıtım broşürlerimizi ve kitapçıklarımızı hediye ediyorlar. Bu yıl turizmin iyi geçeceği tahmin ediliyor. Kemer'in de bundan büyük oranda faydalanacağını düşünüyoruz. Şimdiden turizm sezonu hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor
Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor
Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor
Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor
Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor

Ali Acar, Moskova, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kemer, MITT Moskova Turizm Fuarında tanıtılıyor - Son Dakika Ekonomi


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