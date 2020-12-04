Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor - Son Dakika

Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor

04.12.2020 11:38
Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor, System.String[]

Kemer Belediyesi, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkını yeniden düzenliyor.

Kemer Belediyesi, Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkını yeniden düzenliyor. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çalışmalar öncesi parkta incelemede bulundu.

Parkın atıl halini düzenleyerek halkın hizmetine sunan Kemer Belediyesi, parkta yeniden düzenleme çalışmaları yapıyor.

Düzenleme çalışmaları öncesi parkta inceleme yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Park ve Bahçeler Müdürü Gencay Kayrak, Fen İşleri Müdürü Baki Yalın da eşlik etti.

Parkta yapılacak olan düzenlemeler kapsamında, ağaçlar korunarak parkın içinde bulunan kafe sahil kısmına doğru taşınacak.

Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Belediyeye ait kafenin üstünde terasların da yer alacağı çalışmalarda, iki adet de restoran bulunacak.

Kemer Belediyesine ait fabrikalarda üretilen malzemelerin kullanılacağı çalışmalarda, yürüyüş yolları yenilenecek ve kullanılmayan yerler kaldırılacak.

Parktaki düzenleme çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Olbia Parkını yeniden düzenleyerek, Kemer halkına kazandırmak istediklerini söyledi. Topaloğlu, gelecek sene turizm sezonuna yetiştireceklerini belirterek, "Kemerimize gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bunun için mevcut haldeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkını yeniden düzenliyoruz. İçinde bulunan kafemizi sahile doğru yakınlaştıracağız. Bunun yanında iki tane daha restoran olacak. Parkın görünümü daha güzel olacak. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor
Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor
Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor
Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor
Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor

Mustafa Ertuğrul, Kemer Belediyesi, Kemer, Aker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer Olbia Parkı yeniden düzenleniyor - Son Dakika


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