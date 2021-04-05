Kemer sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Kemer'de turizm sezonu öncesi peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan turizm sezonu öncesi Kemer ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, turizm sezonu öncesi Kemer ilçesinin daha güzel bir görünüme kavuşması için peyzaj çalışması yürütüyor. Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Bulvarı üzerinde devam eden çalışmalarda orta refüjü zakkum ve Antalya'nın simgesi turunç ağaçları ile süsleyen ekipler, sulama sistemini de yeniliyor. Ekipler, ilçedeki oturma grupları ve banklara da bakım yapıyor. Kaldırımlardaki deforme olmuş parke taşları da yenileniyor. - ANTALYA