Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru - Son Dakika

Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru

30.10.2020 14:38
Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru, System.String[]

Türkiye'nin en zorlu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliğini taşıyan "Tahtalı Run to Sky", Kemer Belediyesinin destekleriyle 31 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Türkiye'nin en zorlu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliğini taşıyan "Tahtalı Run to Sky", Kemer Belediyesinin destekleriyle 31 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Dünyanın en güzel 10 plajından biri kabul edilen Çıralı sahilinden başlayacak olan yarış, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Çıralı sahilinden saat 06.00 da Berg Sky Race yarışıyla başlayacak olan yarışlar, 1 Kasım Pazar günü saat 07.00'da Tahtalı Run To Sky yarışıyla devam edecek. Yarışlar, Chimera Run etabıyla sona erecek.

Organizasyon içerisinde her biri farklı zorluk seviyesi, eğim ve irtifaya sahip yarışlar, Likya yolunu ve Bey Dağları yürüyüş yollarını içine alan parkuruyla antik yürüyüş yolları arasında farklı bir dünyaya adım atmayı sağlayacak ve Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre yükseklikteki zirvesinde sona erecek.

Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, yaptığı açıklamada, "İlk kez 2015 senesinde düzenlediğimiz ve 46 kişinin katılımıyla hayata geçen Türkiye'nin ilk Skyrunning (Gökyüzü koşusu) yarışı olma özelliği taşıyan Tahtalı Run To Sky 2020 senesinde yaklaşık 10 katı kadar büyüyerek hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dünyada eşine az rastlanır bir parkurda koşmak isteyen herkesi Çıralı'ya bekliyoruz. Bizlere güvenen başta Kemer Belediyesi ve diğer destekçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

"İlçeni tanıtımı için önemli"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Kemer'de bu tür organizasyonların yapılmasının Kemer tanıtımı için önem arz ettiğini söyledi.

Yarışların oldukça zorlayıcı etaplarda gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Pandemi tedbirleri kapsamında ilçemizde bu tür organizasyonların yapılmasından mutlu oluyoruz. Belediye olarak biz de her türlü desteği veriyoruz. Zorlu etaplarda mücadele edecek olan tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru
Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru
Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru

Cumartesi, Türkiye, Kemer, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kemer,'Tahtalı Run To Sky' yarışlarına doğru - Son Dakika Spor

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