Kemer tarzında sırta vuran ağrıya dikkat - Son Dakika

Kemer tarzında sırta vuran ağrıya dikkat

18.11.2020 09:34
Kemer tarzında sırta vuran ağrıya dikkat, System.String[]

Pankreas iltihaplanmasının yani pankreatitin altında en başta safra kesesi taşı ve çamuru geldiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak "Tüm pankreas iltihaplarının yarısından fazlasında neden safra kesesi taşı ve çamurudur.

Pankreas iltihaplanmasının yani pankreatitin altında en başta safra kesesi taşı ve çamuru geldiğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak "Tüm pankreas iltihaplarının yarısından fazlasında neden safra kesesi taşı ve çamurudur. Safra kesesinde çok sayıda küçük taşı olanlarda pankreatit riski daha yüksektir. Pankreasın akut iltihabında 'kemer tarzında' olarak nitelendirdiğimiz ve sırta vuran bir karın ağrısı söz konusudur" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, pankreas iltihabının altında başta safra kesesi taşı olmak üzere birçok faktörün rol oynadığını belirterek, "Pankreas bezinin iltihabi durumuna 'pankreatit' deniliyor. Pankreas karın üst boşluğunda mide arkasında yer alan ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve 70 gram ağırlığında bir organdır. Temel görevi yiyeceklerle beraber aldığımız karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için enzimleri ve insülin gibi bazı hormonları salgılamaktır. Akut pankreas iltihaplanmasının toplumda görülme sıklığı ortalama her 100 bin kişide 20-30 oranındadır" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ NEDENİ SAFRA KESESİ TAŞI VE ÇAMURUDUR"

Birçok faktörün pankreas iltihabına yol açabildiğine işaret eden Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti:

"Bunların başında safra kesesi taşı ve çamuru gelmektedir. Tüm pankreas iltihaplarının yarısından fazlasında neden safra kesesi taşı ve çamurudur. Ancak her safra kesesinde taş olanda pankreatit gelişmez. Aslında safra kesesinde taş olan her 4 insandan 3'ü hayatı boyunca taştan kaynaklı sorun yaşamaz. Safra kesesinde taş veya çamur görülmesi toplumda sık karşılaşılan bir durumdur. Toplumun ortalama yüzde 10'unda safra kesesi taşı mevcuttur. Bu oran 65 yaş üstünde yüzde 35'e kadar çıkar. Daha önce hiçbir şikayet yapmamış olan bir taşın tesadüfen ultrasonografide saptanmasından sonra vücutta ciddi sorunlara yol açması nadir bir durumdur. Saptandıktan sonraki yıllar içinde ancak yüzde 15 ila 20 hastada bir şikayete yol açar. Safra kesesi taşı şikayet yapmaya başlayan kişilerin ise yüzde 1 ila 3'ünde pankreas bezinde iltihap gelişir."

"ÇOK SAYIDA KÜÇÜK TAŞI OLANLARDA RİSK DAHA FAZLA"

Pankreatit belirtilerini ise şu şekilde sıralayan Prof. Dr. Yaprak, "Safra kesesinde çok sayıda kanaldan geçebilecek kadar küçük taş olan, ana safra kanalında taş olan ve pankreas kanalı ile safra kanalı geniş açıda birleşen hastalar pankreas iltihabı için daha yüksek risk altındadır. Pankreasın akut iltihabında 'kemer tarzında' olarak nitelendirdiğimiz ve sırta vuran bir karın ağrısı söz konusudur. Ağrıya genellikle şiddetli bulantı ve kusma eşlik eder. Hastanın yapılan kan tahlillerinde çok spesifik olarak amilaz, ve lipaz enzimlerinde artma saptanır. Kesin teşhis karın tomografisinde konulur. Tanı konulduktan sonra hastalığın ayaktan tedavisi yoktur ve mutlaka hastanede yatarak tedavi uygulanılır. Klinik tablo, medikal tedaviye kısa sürede cevap veren hafif formdan, sistemik bulguların eşlik ettiği, sepsis ve çoklu organ yetmezliğinin geliştiği şiddetli forma kadar değişkenlik gösterir. Hastalığın hafif seyretmesi durumunda ortalama 3 -7 gün hastanede tedavi ile iyileşme şansı varken, ağır seyretmesi durumunda bazen haftalarca hastanede ve yoğun bakımda tedavi gerekebilir ve böyle ağır seyreden hastalarda zamanla böbrekler akciğerler başta olmak üzere tüm organlar da etkilenir,  maalesef bu hastaların yüzde 10 ila 20'si hayatını kaybeder" dedi.


- İstanbul
Kemer tarzında sırta vuran ağrıya dikkat

Organ Nakli, İnsülin, Akut, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kemer tarzında sırta vuran ağrıya dikkat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin "Teslim olma anlaşmasını" imzalayan Paşinyan yine suçu başkasına attı: Yenilgimizin sebebi Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel Azerbaycan'da Rus Barış Gücüne protesto: Defol Rusya, Türkiye gel         
08:47
Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı         
08:13
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı         
19:52
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 09:50:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer tarzında sırta vuran ağrıya dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei