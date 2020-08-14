Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı hayata döndürecek tasarımlar - Son Dakika

Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı hayata döndürecek tasarımlar

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, atıl durumdaki Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı gastronomi, ticaret, zanaat üretimi ve mesleki eğitim mekanı olarak yeniden tasarladı.

Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı hayata döndürecek tasarımlar, System.String[]

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, atıl durumdaki Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı gastronomi, ticaret, zanaat üretimi ve mesleki eğitim mekanı olarak yeniden tasarladı. Proje ortağı Tarihi Kemeraltı İnşaat Yat. Tic. A.Ş. (TARKEM) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ve İzmir Yahudi Kültür Mirası Merkezi Projesi başta olmak üzere uluslararası pek çok üniversite, meslek örgütünden konuklar, öğrenci projeleri sergisine katılarak ortaya çıkan tasarımları inceledi.

Daha önceki yıllarda, RITM Yeniden İşlevlendirme Stüdyosu kapsamında kente mal olmuş Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı, TMO Siloları, Tekel binaları gibi tarihi yapıları günümüz koşullarına uyarlayarak yeni işlevlerle tasarlayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, bu kez Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı yeniden tasarladı. 1960'lı yıllarda yapılan ve geçmişte ayakkabı imalatçılarına ev sahipliği yapan bina, ayakkabıcıların Işıkkent'e taşınmasından itibaren boş kaldı. Öğrenciler, işlevsiz kalan pasaj ve çevresindeki yapıların tarihsel kimliğini koruyarak yeniden kullanılmasına yönelik fikirler geliştirdi. Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio koordinatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ Aydeniz, Dr. Öğretim Görevlisi Özge Başağaç, öğretim görevlileri Fulya Ballı, Burcu Yazgan Parlak ve araştırma görevlileri Özüm Karadağ ile Begüm Önal yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda, öğrenciler, Kemeraltı Havralar Bölgesi'ni, Sinyora ve Portekiz Sinagogları ile Albayrak Pasajı'nı önce yerinde inceledi.

Mekanının ruhunu yansıtan tasarımlar

Pasajı 2019'da alan TARKEM'in desteği ile gerçekleştirilen projenin temel odağı, Albayrak Pasajı'na karakteristik özelliklerini yeniden tesis etmenin yanı sıra yerel topluma ve turistlere yeni bir sosyal, kültürel ve ticari anlam atfetmeyi amaçlayan kapsamlı bir yenileme modelini tanımlamak oldu. Albayrak Pasajı'nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan çok katmanlı bir proje alanını temsil ettiğini belirten Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, "Mekanın ruhunu koruyan ve aynı zamanda çağdaş yeniden işlevlendirme uygulamalarını deneyen iki yönlü hedef kapsamında uygun tasarım eylemlerinin tanımlanması teşvik edildi" dedi. Öğrencilerin tasarladıkları projeler, çevrimiçi bir toplantı ile akademik, profesyonel ve kamusal kurumlardan konukların yer aldığı uluslararası bir platformda sergilendi. Final jürisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM yöneticileri, İzmir Yahudi Kültür Mirası Merkezi Projesi temsilcileri, uluslararası tasarım okullarının önde gelen temsilcilerinden Barreira School Of Art and Design, University Of West Attica, Canadian University Dubai, University Of Lodz ile Avrupa Kültür Mirası Öğrenci Birliği Esach İspanya'dan akademisyenler, sektör profesyonelleri, İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi yetkilileri ve Yaşar Üniversitesi akademisyenleri yer aldı.

Kent tarihi için önemli

Kentsel koridor işlevi görerek Havra Sokağı'nın canlı ticari eksenini Yahudi Kültürel Mirası ve Sinagog bölgelerine bağlayan stratejik bir konuma sahip Albayrak Pasajı'nın eşsiz konumunun altını çizen TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, projenin Yaşar Üniversitesi ile işbirliğine olumlu katkılarda bulunacağını söyledi. Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı'nda koruma ve altyapı çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü Gülben Özsoy da "Albayrak Pasajı'nın yeniden ele alınması, bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Tarih Projesi kapsamında yürütülen bütüncül koruma çalışmaları için de önem taşıyor" ifadesini kullandı. Havralar Bölgesi için geliştirilen İzmir Yahudi Kültür Mirası Merkezi Projesi yöneticisi Nesim Bencoya ise "Albayrak Pasajı, bölgede bulunan dokuz tarihi sinagogun tam merkezinde yer alıyor. Kemeraltı'nın tarihi camilerinin de yakınında. Yeniden işlevlendirme projesi ile Albayrak Pasajı, Yahudi ve Müslüman kültür mirası arasında bir köprü görevi üstlenebilir" yorumunda bulundu. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 09:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı hayata döndürecek tasarımlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu 10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:56
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü         
12:51
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak         
11:40
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu         
11:01
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti         
09:35
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 15:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemeraltı Albayrak Pasajı'nı hayata döndürecek tasarımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei