- Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

- Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu

İZMİR - İzmirli vatandaşlar, tam kapanma kararı arifesinde alışveriş yapmak için soluğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aldı. Hem kapanma öncesi hem de bayram alışverişi yapan vatandaşlar, çarşıda yoğunluğa neden oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, bayram alışverişini de öne çekti. 17 günlük tam kapanma öncesi son günde çarşı-pazara akın eden halk, bayramda da kısıtlamanın devam edecek olmasıyla erken alışveriş yaptı. Hem kapanma öncesi hem de bayram için alışveriş yapmak isteyenler Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na akın etti; esnaf tezgahlarında arife günü yoğunluğu yaşandı.

Çerezcilerde kuyruk oluştu

Pandemi nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma boyunca evde kalmaya hazırlanan vatandaşlar, çerezci ve kuruyemişçiler önünde yoğun kalabalıklar oluşturdu. Konak ilçesindeki bir çerezci önünde kuyruk oluşurken, Rafet Özdemir isimli vatandaş "Kapalılık pandemi dolayısıyla alınan bir karar tabi. Vatandaş 17 gün boyunca evde kalacak, televizyon izleyecek. Bundan dolayı da çerezcilerde bir yoğunluk var tabi. Normal günlere göre daha fazla. Kapalı dönem uzun süreceği için evde vakit geçirmek anlamında çerez tüketimine yöneliş var" açıklamasında bulundu.

Havra sokağında alışveriş telaşı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın gıda ürünleri satılan noktası olan Havra Sokağı da tam kapanma arifesinde kalabalıktı. Alışveriş yapan vatandaşlardan Cemre Genç, "İşi olan da olmayan da çıkıyor. Biz mecburiyetten çıktık. İnsanlar 17 gün boyunca aç kalacaklarını, marketlerin kapalı olacaklarını düşünüyorlar. Marketlerde çok kuyruk oluyor evet ama 17 gün boyunca açık. Buralarda yığılmaya gerek yok" diye konuştu. Havra Sokağı'nın balıkçı esnaflarından Yusuf Çelik ise, "Kalabalık ama esnafın beklediği gibi bir iş yok açıkçası. 17 gün kapalı olduğumuz sürece dükkan kiralarını da vereceğiz. Bu süreç sıkıntılı biraz bizim için" sözlerine yer verdi.