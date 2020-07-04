Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi caminin musluklarının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nde bulunan çeşmenin 12 musluğu ve su sayacı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, çarşı esnafı olaya tepki gösterdi.
Olay, dün saat 00.25 sıralarında Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camii'sinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi önce camiinin su sayacını, ardından cemaatin abdest aldığı çeşmenin 12 musluğunu söküp alarak, olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanına gelen esnaf ve camii görevlisi, camiinin musluklarının yerinde olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Muslukların çalınma anını kamera görüntülerinde izleyen esnaf, polis merkezine gidip, durumu anlatarak şikayetçi oldu.
Camiinin temizlik görevlisi Osman Onay ise "Çarşıdaki ilk olay değil bu. Kilitler kırıldı, kepenkler zorlandı. Çarşıda can ve mal güvenliği yok. Çok üzücü bir olay yaşadık. Musluklarımız ve su sayacımız gitti" dedi.