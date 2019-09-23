Son Dakika Haberleri: Kemeraltı çarşısı sanata ev sahipliği yapıyor
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Kemeraltı çarşısı sanata ev sahipliği yapıyor

1 saat önce

Kemeraltı Çarşısı Tarihi Abacıoğlu Han'da yer alan Yolo Sanat Galerisi 2019 / 2020 sanat sezonunu Çetin Erokay'ın "METALMORT" adlı sergisi ile açıyor.

Kemeraltı çarşısı sanata ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Sanatçı, bu kez eski çalışmalarının yanı sıra "METALMORT " adını verdiği eserlerini desanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu eserlerini sanatçı fotoğraf ve yağlı boya tekniklerini harmanlayarak karışık teknikle gerçekleştiriyor.

METALMORT serisi, İzmir'de kalorifer kazanlarıdoğal gaza çevrilirken, parçalanıp, sökülen eski kazanların okside olmuş kaldırıma atılmış parçalarının sanatçı tarafından çekilen fotoğrafları ile oluşturuluyor.

Fotoğraflar doğal renkleri ile kullanılarak, sanatçının transparan yüzeylerinin birleştirilmesi ile karışık teknikle gerçekleştirilmiş.

METALMORT sergisi, Kemeraltında tarihi Abacıoğlu Hanı içindeki YOLO SANAT GALERİSİ'nde 25 Eylül 201 5 Ekim 2019 tarihleri arasında izlenebilir.

Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:09 Kaynak: Bültenler
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