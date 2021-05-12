Kemeraltı Çarşısı tarihinin en sessiz bayram arefesini yaşıyor

Tüm Türkiye'de Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla Trabzon'da bayram arefelerinin vazgeçilmez alışveriş mekanı olan Kemeraltı Çarşısı en sessiz günlerinden birini yaşıyor. Kapalı dükkanlar ve sessiz sokağı görenlerde büyük şaşkınlık ve hüzün yaşanıyor.

Çevre sakinlerinden Sinan Terzi, arefe gününde ilk kez bu çarşı ve dükkanları böyle gördüğünü belirterek çok farklı duygular içinde olduğunu söyledi. Terzi "Buralar uzun süredir ilk kez bu kadar sessiz. Ara sırada bazı esnaflar tadilat için geliyordu ancak kalabalıklığına alıştığımız bu yerde ilk defa böyle bir sessizlik var. Burada normalde insandan geçilmezdi. Covid'den dolayı insanlar pek dışarı çıkamıyor bir de tam kapanma olunca böyle sessiz oldu. Arefe gününde buraları çok kalabalık olurdu yürüyecek yer olmazdı" dedi.

Yahya İkram ise tarihi Kemeraltı Çarşısında bayramlardan bir gün önce eskiden adım atacak yer olmadığını ifade ederek "Arefe günleri buralar çok canlı olurdu vatandaş şekerini, çikolatasını, giysisini buradan alırdı. Arefe gününde burada adım atacak yer bulamazdın. Bizde çoluk çocuğumuzla buralara gelir alış verişimizi yapar bayrama hazırlık yapardık. Şimdi pandemi nedeniyle bugün bunları yaşayamıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır Kemeraltı'nı hiç bu kadar sessiz görmedim" diye konuştu. - TRABZON