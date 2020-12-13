Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı - Son Dakika

İZMİR'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor. Bu binalardaki çalışanların Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptığını anlatan Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 926 Sokağı'nın makus talihini yaşamak istemediklerini söyledi. O sokaktaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Işıkkent'e taşınmasından sonra çarşıdaki hareketliliğin azaldığını söyleyen Girgin, "Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi.

İzmir'de uzun yıllar önce alışverişin adresi olarak bilinen Tarihi Kemeraltı Çarşısı, eski günlerini arıyor. Adliye'nin 20 yıl önce Bayraklı'ya, Ayakkabıcılar Sitesi'nin ise 21 yıl önce Işıkkent'e taşınmasının ardından Konak'taki çalışan sayısının azaldığını ve çarşıdan günlük alışveriş yapan insan sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, ayakkabı esnafının yer aldığı 926 Sokağı'nın kaderine terk edildiğini belirtti. Ayakkabıcıların başta Işıkkent olmak üzere çeşitli sanayi sitelerine taşınması ile bir çöküntü alan halini alan Havralar Bölgesi'nin bu en önemli sokağı uzun zamandır yenilenmeyi beklediğini söyleyen Girgin, deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerele ait binaların boşaltılması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.