Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı - Son Dakika

Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

13.12.2020 09:17
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı, System.String[]

İZMİR'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor.

İZMİR'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor. Bu binalardaki çalışanların Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptığını anlatan Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 926 Sokağı'nın makus talihini yaşamak istemediklerini söyledi. O sokaktaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Işıkkent'e taşınmasından sonra çarşıdaki hareketliliğin azaldığını söyleyen Girgin, "Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi.

İzmir'de uzun yıllar önce alışverişin adresi olarak bilinen Tarihi Kemeraltı Çarşısı, eski günlerini arıyor. Adliye'nin 20 yıl önce Bayraklı'ya, Ayakkabıcılar Sitesi'nin ise 21 yıl önce Işıkkent'e taşınmasının ardından Konak'taki çalışan sayısının azaldığını ve çarşıdan günlük alışveriş yapan insan sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, ayakkabı esnafının yer aldığı 926 Sokağı'nın kaderine terk edildiğini belirtti. Ayakkabıcıların başta Işıkkent olmak üzere çeşitli sanayi sitelerine taşınması ile bir çöküntü alan halini alan Havralar Bölgesi'nin bu en önemli sokağı uzun zamandır yenilenmeyi beklediğini söyleyen Girgin, deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerele ait binaların boşaltılması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

'EN BÜYÜK KORKUMUZ BİNALARIN BOŞ BIRAKILMASI'Kemeraltı esnafı olarak en önemli sorunlarının Konak Meydanı'nda bulunan belediye ve emniyete ait binaların risk nedeniyle boşaltılması olduğunu anlatan Girgin, "O binalarda çok sayıda çalışan var. Uzun zamandan beri var olan deprem riski ayyuka çıktı. Bu binalar aceleyle boşaltılmaya başlandı. Bizim en büyük korkumuz 926 Sokak'ta olduğu gibi bu binaların boş bırakılması. 25 yıl önce burada bir hareketlilik vardı. Ayakkabıcılık sektörü Kemeraltı ve İzmir'e değer katıyordu. Işıkkent'e gitmelerinin ardından bu enkazı biz 25 yıldır taşıyoruz" dedi.'3-4 BİN KİŞİDEN BAHSEDİYORUZ, GİDERLERSE CİDDİ SORUN YAŞARIZ'Konak Meydanı'ndaki yerel ve kamu yönetimindeki binalarda çalışanların da Kemeraltı'na bir nefes olduğunu dile getiren Girgin şöyle devam etti: "Bu çalışanların öğle tatilinde dışarı çıkıp bir şeyler yemeleri iş çıkışında eve giderken alışverişlerini buradan yapmaları bizi güçlendiriyordu. Az değil 3 bin-4 bin kişiden bahsediyoruz. Bu insanlar başka yere giderse ciddi sorunlar yaşarız. Biz esnaf olarak Kemeraltı'nda var olan binaların ivedilikle değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışanların çarşı içindeki binalara yerleştirilmesini talep ediyoruz."ESNAF ÇÖZÜM İÇİN MASADA BULUŞMAK İSTİYORAyakkabıcıların bulunduğu 926 Sokağı'nın terk edildiğini ve bina sahiplerinin mülklerine değer katamadığını ifade eden Semih Girgin, "Kirası 1000 lira olan binalara 100 liraya kiracı bulamadılar. Terk edilen yerde gece yaşanmaz. Burası Kemeraltı'nın atar damarlarından biriydi. Burnumuzun dibinde Havra Sokağı, sağ tarafımız Anafartalar Caddesi, sol tarafımız Mezarlıkbaşı. Bu binaların hepsi uzun yıllardır boş. Biz bu binalara atölyelerin gelmesini istedik. İnsan yaşadıkça Kemeraltı'na değer katabiliriz. İnsanın olmadığı bir yerde zaten hiçbir şey verimli olmaz. Belediye başkanımızın ve diğer yöneticilerimizin kesinlikle insan ayağını Kemeraltı'ndan uzaklaştırmalarını istemiyoruz" dedi.Konak bölgesine Adliye, Belediye, Valilik ve Emniyet binalarının değer kattığını anlatan Girgin, şunları söyledi: "Her geçen gün şartlar değişti. Adliye yoğunluğu taşıyamaz hale geldi ve onun yerine başka bir şey düşünülmedi. Adliye Bayraklı'ya taşındığı zaman giriş çıkış yapan insanlar çekildi. Bu bizim için büyük kayıptı. Arkasından ayakkabıcılar taşındı. Kendi içimizde kayıp yaşamaya başladık. Pandemi süreci ve deprem üzerine eklendi. Binaların boşaltılması kararı bizim için ciddi bir sorun. Bu sorunu masada çözmek zorundayız."'UZAKLARA GİTMELERİNİ İSTEMİYORUZ'Kemeraltı'ndaki otel ve kafeterya işletmecisi Hakan Korkuter de işyerlerinin taşınmasının kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, "Öğle vaktinde hem arayı değerlendirmek isteyenler hem de çarşıda çay, kahve içmek isteyenler işletmemize gelip otururdu. Uzaklara gitmelerini istemiyoruz. Kemeraltı civarında ya da hemen arkamızdaki 926 Sokak'ta boş imalathaneler var. Onlar gayet sağlam, güzel dükkanlar. Kemeraltı'ndan gitmesinler lütfen" dedi.

Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı

Kemeraltı, Deprem, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bilekleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Kısıtlamada silahla vurulan adamın tepkileri pes dedirtti: Çek çek, haberlere yolla Kısıtlamada silahla vurulan adamın tepkileri pes dedirtti: Çek çek, haberlere yolla         
01:48
Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı         
23:54
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı         
21:47
Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz         
21:04
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 09:31:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei