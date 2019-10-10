Son Dakika Haberleri: Kemeraltı lezzetlerine "Selluka" damgası
Son Dakika Kültür Sanat Kemeraltı lezzetlerine 'Selluka' damgası

Kemeraltı lezzetlerine "Selluka" damgası

1 saat önce

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı içinde yer alan ve belli kriterleri yerine getiren gıda işletmelerini, adını İzmir evlerinin sembol çiçeklerinden biri olan "Selluka"dan alan belge ve plaketle ödüllendirecek.

Kemeraltı lezzetlerine

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı içinde yer alan ve belli kriterleri yerine getiren gıda işletmelerini, adını İzmir evlerinin sembol çiçeklerinden biri olan "Selluka"dan alan belge ve plaketle ödüllendirecek.

"Selluka Belgesi ve Plaketi"nin lansman toplantısı, İzmir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin gastronomi alanında İzmir'deki faaliyetlerin devamı olduğunu belirtti.

"Selluka Belgesi ve Plaketi" ile Kemeraltı'ndaki gastronomi turizmine katkı sağlamayı ve işletmelerin kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaçanta, işletmelerin müşteri memnuniyeti, gastronomik değer, yöresellik, gıda güvenliği, servis kalitesi gibi alanlarda değerlendirileceğini ve uygun görülen işletmelerin bu belgeyi ve plaketi almaya hak kazanacağını söyledi.

Lansman toplantısıyla işletmelerin, "Selluka Belgesi ve Plaketi" için başvuruları alınmaya başlandı.

Kemeraltı, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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