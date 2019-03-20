Kemeraltı'na Unesco Armasını Birlikte Koyacağız"

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Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı

Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil