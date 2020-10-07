Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü - Son Dakika

Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü

07.10.2020 10:57
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesindeki tarihi Kemaraltı Çarşısı girişindeki yaklaşık bin 800 yıllık Roma Hamamı ve tarihi okul kalıntılarının bulunduğu alan sazlık haline geldi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki tarihi Kemaraltı Çarşısı girişindeki yaklaşık bin 800 yıllık Roma Hamamı ve tarihi okul kalıntılarının bulunduğu alan sazlık haline geldi.

İzmir'de ticaretin kalbinin attığı Kemeraltı'nda bir iş merkezinin yenilenmesi çalışmaları kapsamında 2016 yılında ortaya çıkan yaklaşık bin 800 yıllık Roma Hamamı ve tarihi okulun kalıntılarının bulunduğu alan sazlık haline geldi. Etrafı çevrilen ancak sular ve yosunlarla kaplanan alan tepkilere neden oldu. Arazinin Kaptan Mustafa Paşa Vakfı'na ait olduğunu söyleyen Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) kurucu üyesi Avukat Arif Ali Cangı, alanda daha önce Vakıflar İdaresi tarafından işletilen bir iş hanının bulunduğunu, yıkılarak yüksek bir bina yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Yıkımdan sonra temel kazma ve etüt çalışmaları sırasında bazı tarihi varlıkların tespit edildiğini belirten Cangı, "Uyarımız üzerine İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müze Müdürlüğü denetiminde burada inceleme yapıldı. İnceleme, kontrol ve sondaj çalışması sürdürüldü. Bunun sonucunda 2019 yılında koruma kurulu buranın mutlak korunması gereken bir alan olduğunu ve Anadolu'da enderine az rastlanan bir mimarisinin olduğunu bildirdi. İzmir'in M.S. 2 bin yıllarında inşa edilen İzmir Limanı ve onun müştemilatı olduğuna dair tespit yaptı. Burasının açık alanda korunması yani arkeopark olarak sergilenmesi yönünde karar verildi. Ancak bunun yapılabilmesi için zemin suyunun çekilmesi gerekiyordu" dedi.

Yapıların ve kalıntıların bozulmaması için zemin suyunun çekilmesi gerektiğini söyleyen Cangı, 2019 yılının nisan ayında verilen karardan bu zamana zemin suyunun çekilemediğini anlattı. Avukat Cangı, alanın adeta bataklık haline geldiğini söyledi.Alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiğini belirten Avukat Çangı, şöyle konuştu:

"Uygun bütçe ayrılması durumunda alanın 2 bin yıl önceki İzmir antik limanla çevirme projesi yapılabilir. Ancak bu şu anda çok gerçekçi değil. Onun yerine buranın kazısının yapılması, ortaya çıkacak eserlerin camekanlar içinde sergileneceği bir mekanın hazırlanması ve mezbeleliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. İzmir'e çok önemli bir kazanım olur. Tarih ve turizm açısından çok önemli bir kazanım olur. Burada yaşayan kuşakların bunu koruyup gelecek kuşaklara aktarma görevimiz var. Hem hukuki olarak hem tarihi olarak bu bizim görevimiz. O nedenle ben buradan bir kez daha ilgililere çağrıda bulunuyorum. Şuraya el atın" dedi.


Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü
Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü

Kemeraltı, İzmir, Konak, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış
RTÜK'ten Halk TV'ye RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza         
16:55
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi         
15:51
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne 2 özel hat levhası hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne 2 özel hat levhası hediye etti         
12:28
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemeraltı'ndaki tarihi alan sazlığa döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei