Kemeraltı'ndaki tarihi camiinin muslukları çalındı - Son Dakika

Kemeraltı'ndaki tarihi camiinin muslukları çalındı

Kemeraltı'ndaki tarihi camiinin muslukları çalındı İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Şadırvanaltı Camii'de bulunan çeşmenin 12 musluğunun ve su sayacının çalındığı fark edildi.

Kemeraltı'ndaki tarihi camiinin muslukları çalındı
İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Şadırvanaltı Camii'de bulunan çeşmenin 12 musluğunun ve su sayacının çalındığı fark edildi. Güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından, muslukların gece saat 00.25'te yaşlı bir şahıs tarafından çalındığı ortaya çıktı. Çarşı esnafı olaya tepki gösterdi.
Olay, dün gece 00.25'te Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camii'sinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir şahıs önce camiinin su sayacını, ardından cemaatin abdest aldığı çeşmenin 12 adet musluğunu söktü. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanına gelen esnaf ve camii görevlisi, camiinin musluklarının yerinde olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Muslukların çalınma anını kamera görüntülerinde izleyen esnaf, karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.
'50 YILDIR BÖYLE SOYGUN GÖRMEDİM'
Çarşı esnafından biri olan Hüseyin Kocabaş, '50 yıldır böyle bir soygun görmedim. Kuyumcu soyar gibi gelip muslukları almış gitmişler. Vatandaşların, cemaatin abdest aldığı yerdir burası. Vatandaş gelir buradan su içer. Şadırvanın çeşmeleri tamamen iptal oldu. Kişi yakalansın, cezası verilsin. Bundan daha büyük suç olmaz' dedi.
Camii cemaatinden Şahabettin Uslu ise, 'Çok iğrenç bir olay. Biz camii cemaatinden birinin böyle bir suçu işlediğine ihtimal vermiyoruz. İhtiyaç sahibi biri yaptı bunu. Tüm muslukları toplasanız 20 TL'ye satamaz. Gelse bize dese, karnım aç para lazım, biz verirdik ona. Keşke böyle yapmasaydı. Yazıklar olsun diyorum' diye konuştu.
Camiinin temizlik görevlisi Osman Onay ise, 'Çarşıdaki ilk olay değil bu. Kilitler kırıldı, kepenkler zorlandı. Çarşıda can ve mal güvenliği yok. Çok üzücü bir olay yaşadık. Musluklarımız ve su sayacımız gitti' şeklinde konuştu.

Kemeraltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kemeraltı'ndaki tarihi camiinin muslukları çalındı - Son Dakika

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