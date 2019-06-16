Son Dakika Haberleri: Kemerburgaz'da festivalde kaza
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Kemerburgaz'da festivalde kaza

1 saat önce

Kemerburgaz'da düzenlenen bir festivalde off road aracının kontrolden çıkarak buradaki vatandaşlara çarpması sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

Kemerburgaz'da festivalde kaza, System.String[]
Kemerburgaz'da düzenlenen bir festivalde off road aracının kontrolden çıkarak buradaki vatandaşlara çarpması sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Big Boyz Festivalinde kontrolden çıkan off road aracı kazaya sebep oldu.
Aracın, kalabalığın arasına girmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
Festivali düzenleyen firmadan yapılan açıklamada, "Kemer Country Club'da gerçekleştirilen Big Boyz Festival alanında yaşanan kaza ile ilgili bilgileri, kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek amacıyla paylaşıyoruz. 16 Haziran 2019 tarihinde festival alanındaki katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracındaki henüz tespit edilemeyen sebeplerden dolayı bir kaza yaşanmıştır. Can kaybı yaşanmayan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza alanda bulunan sağlık görevlileri anında ilk müdahaleyi yapmışlardır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Kazanın ardından festival iptal edilmiştir. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:04 Kaynak: AA
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