Son dakika haber! Kemerburgaz'da kaza yapan hafriyat kamyonu şoförü yaralandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal Kemerburgaz yolu Kağıthane istikametinde meydana geldi. 34 YM 9855 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Niyazi Ekinci bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon, şarampole devrildi. Sürücü Niyazi Ekinci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri sürücü Ekinci'yi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kemerburgaz Hasdal Yolu'nun Kağıthane istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, polisler tarafından iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan hafriyat kamyonunun vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

- Solak