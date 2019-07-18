Son Dakika Haberleri: Kemerburgaz'da kurban satış alanı kuruldu
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Kemerburgaz'da kurban satış alanı kuruldu

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da kurban satış alanı kurdu.

Kemerburgaz'da kurban satış alanı kuruldu, System.String[]
Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da kurban satış alanı kurdu.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'na yönelik Kemerburgaz'da kurulan alanda, 4 bine yakın büyük ve küçükbaş kurban satılabilecek. Satışlar 27 Temmuz'da başlayacak.
Yüksek kapasiteli, modern kesim ve satış alanı 25 bin metrekareden oluşuyor ve alanda 100 çadır bulunuyor.
Kurban satış alanında, Avrupa Birliği standartlarına uygun 4 ayrı kesim merkezi yer alıyor. Günde 700 kesimin yapılabileceği alanda, hijyen konusunda da gerekli tedbirler alındı.
Veteriner görevlileri hem satış hem kesim aşamasında alanda bulunurken, isteyen vatandaşlar kendilerinden bilgi edinebilecek.
Ayrıca alanda küçükbaş kurbanlık kesimleri ücretsiz yapılacak.
Alanda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyenler şimdiden yerlerini kiralayabiliyor. Kurbanlıklar 26 Temmuz'dan itibaren satış alanına getirilmeye başlanacak.
Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:35 Kaynak: AA
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