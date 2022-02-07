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Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Son Dakika

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

07.02.2022 16:15

- Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı.

- Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

İSTANBUL - Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere Kemerburgaz'da bulunan kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı. 7 bin metrekarelik alana kurulu tesiste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı çalışanlar hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

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İtfaiye, Yangın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Son Dakika
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