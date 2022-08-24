KEMERBURGAZ'DA KÖPEK MEZARI TAHRİP EDİLDİ - Son Dakika
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KEMERBURGAZ'DA KÖPEK MEZARI TAHRİP EDİLDİ

24.08.2022 09:53

KEMERBURGAZ'da yaşayan Büşra Karapınar'ın, 3 ay önce ölen köpeği Civan'ı gömdüğü hayvan barınağı yanındaki mezar tahrip edildi.

KEMERBURGAZ'da yaşayan Büşra Karapınar'ın, 3 ay önce ölen köpeği Civan'ı gömdüğü hayvan barınağı yanındaki mezar tahrip edildi. Karapınar bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyerek, "Benim evladım bugün ikinci kez öldü" dedi.

Büşra Karapınar 2014 yılında sahiplendiği ve 'Civan' adını verdiği köpeğini mayıs ayında hastalık nedeniyle kaybetti. Köpeği Civan'ı Kemerburgaz'da bulunan hayvan barınağı yanındaki ormana gömerek mezar yaptırdı. Civan'ın mezarını dün sabah ziyaret eden Karapınar, üzücü bir manzarayla karşılaştı. Köpeğinin mezarının tahrip edildiğini gören Karapınar şok yaşadı. Kırılan mezar taşı ve mermerlerini toplamaya çalışan Karapınar "Şu an çok şaşkınım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim evladım bugün ikinci kez öldü" dedi.

Mezarı tahrip edenlerin en kısa sürede bulunmasını istediğini ifade eden Karapınar "Evladımı üç ay önce kaybettim. Her ay yaptığım gibi köpeğimi görmeye geldim. Mezar taşının olmadığını görmek, benim için çok üzücü bir durum. Çok şaşkınım. Daha önce buranın güvenilir olup olmadığını sormuştum. Burada diğer mezarları görüp güvenilir olduğunu düşündüğüm için evladımı buraya gömdüm. Olayla ilgili Göktürk Hayvan Severler Derneği ile görüştüm, hiçbir bilgi alamadım. Üç mezar daha kırılmış. Ne desem boş, çok üzgünüm. Benim evladım bugün ikinci kez öldü" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------Tahrip edilen mezardan görüntü-Yerdeki mermer parçalarının görüntüsü -Büşra Karapınar ile röportaj -Tahrip edilen mezarlardan görüntü-Civan'ın eski görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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