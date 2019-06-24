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Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor

1 saat önce

Kemerburgaz'a 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonu yapılacak.

Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor, System.String[]
Kemerburgaz'a 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonu yapılacak. Düğün salonunda, gelin odası, idare, servis mutfağı ve açık otopark gibi bölümler bulunacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim kampanyasında halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı projelerini hayata geçirmeye başladı. Kemerburgaz sakinlerinden, bir düğün salonu yapılması yönünde gelen yoğun istekleri değerlendiren Başkan Deniz Köken, düğün salonu projesi hazırlattı. Modern ve özgün mimarisiyle büyük beğeni toplayacak proje, şehrin silüetine de ayrı bir anlam kazandıracak.

Modern düğün salonu 700 kişi kapasiteli olacak

Projeye göre Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Düğün Salonu, 6 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonunda, gelin odası, idare, servis mutfağı ve açık otopark gibi bölümler bulunacak. Kemerburgaz İtfaiye binasının yanındaki alana yapılacak düğün salonunun inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacak ve Kemerburgazlıların hizmetine sunulacak.

Ekibiyle birlikte tüm mahalleleri dolaşarak gerçekleştireceği projeler konusunda etüd ve değerlendirmeler yapan Başkan Köken, ilçe sakinlerinin en önemli ihtiyaç ve isteklerine öncelik verdiklerini, Kemerburgaz Düğün Salonu projesinin de acil yapılması gerekenler arasında yer aldığını söyledi.

Başkan Köken, "Seçim kampanyası süresince Kemerburgaz'da yaşayan vatandaşlarımızdan en çok talep aldığımız işlerden biri düğün salonuydu. O gün verdiğimiz sözü tutmak adına göreve başlar başlamaz harekete geçtik ve çalışmaları başlattık. Proje hazırlandı. Kemerburgaz'a çok modern ve güzel bir düğün salonu kazandıracağız. Projenin en kısa sürede yapılıp Kemerburgazlıların hizmetine sunulması için ekibimiz çalışıyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
Deniz Köken, Güncel
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