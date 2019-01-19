Son Dakika Haberleri: Kemerburgaz-Hasdal Yolunda Trafiği Kilitleyen Kaza

Kemerburgaz-Hasdal Yolunda Trafiği Kilitleyen Kaza

43 dakika önce

Kemerburgaz-Hasdal yolunda trafiği kilitleyen kaza Hurdaya dönen kamyonun içinden ufak sıyrıklarla çıktıİSTANBUL - Kemerburgaz-Hasdal yolunda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı.

Kemerburgaz- Hasdal yolunda trafiği kilitleyen kaza
Hurdaya dönen kamyonun içinden ufak sıyrıklarla çıktı

İSTANBUL - Kemerburgaz-Hasdal yolunda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kemerburgaz - Hasdal yolunda meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. TEM Otoyolu istikametine kamyoneti ile seyir halinde olan Süleyman Carboğa direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerlemekte olan 34 VLL 10 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Carboğa hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hurdaya dönen kamyon içinden çıkan sürücünün ufak sıyrık ve eziklerle kazayı atlatması görenleri hayrete düşürdü. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Güneş ışığı gözümü aldı, nasıl olduğunu anlamadım
Seyir halindeki kamyona çarpan sürücü Süleyman Carboğa, "Güneş vuruyordu karşıdan, gözümü aldı bir anlığına. Önümdeki hızlı gidiyor zannettim ancak yavaş gidiyormuş. Bende hızımı alamadım arkadan çarptım" ifadelerini kullandı.
Meydana gelen kaza nedeniyle Kemerburgaz - Hasdal yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Hasdal, 3. Sayfa
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