Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi.
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Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi.
Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi. Yol traiğe kapatıldı, kamyonu kaldırıma çalışmaları sürüyor... - İSTANBUL Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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