Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi. Yol traiğe kapatıldı, kamyonu kaldırıma çalışmaları sürüyor... - İSTANBUL

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Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

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