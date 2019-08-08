Son Dakika Haberleri: Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi.
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Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi.

33 dakika önce

Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi.

Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi., System.String[]
Kemerburgaz havalima yolunda hartfyita kamyomunu devrildi. Yol traiğe kapatıldı, kamyonu kaldırıma çalışmaları sürüyor... - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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