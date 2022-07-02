KEMERBURGAZ KENT ORMANINDA DENETİM - Son Dakika
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KEMERBURGAZ KENT ORMANINDA DENETİM

02.07.2022 17:07

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Kent Ormanında atlı polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Kent Ormanında atlı polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Eyüpsultan'da bulunan Kemerburgaz Kent Ormanında yangınlara karşı önleyici önlem denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, öğlen saatlerinde piknik yapmaya gelenlere ateş yakmamaları ve şüpheli kişileri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönünde uyarıda bulundu.

"MANGAL YAPMIYORUZ"

Ormana ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Yasin Güler, "Orman yangınlarına karşı denetim yapılması çok güzel bir şey. Özellikle geçen sene Marmaris orman yangını hepimizi çok üzdü. O yüzden bu tarz denetimlerin yapılması bizim çok hoşumuza gitti. Mangal yapmıyoruz, gelip güzelce pikniğimizi yapıyoruz. Çocuklarımız, yeğenlerimiz güzel güzel oyunlarını oynuyor" dedi.

"DOĞANIN SAHİBİ DEĞİLİZ, BİR PARÇASIYIZ"

Pikniğe gelen Mustafa Barışbulduk ise, "Doğaya zarar vermemeye çalışıyoruz. Herkesin de bu davranışı sergilemesini istiyoruz. İnsanlar bilinçlendirilsin, eğitimler verilsin, ormanlar korunsun. Biz bu doğanın sahibi değiliz, bir parçasıyız" şeklinde konuştu.

"ÇEVREYİ DAHA TEMİZ TUTMALARI İÇİN UYARILARDA BULUNDUK"

Atlı Birlikler Grup Amirliğinde görevli polis memuru Ayhan Tohumcu, 'Müdürlerimizin emirleri doğrultusunda bugün burada orman tedbirleri kapsamında halkı bilinçlendirmek amaçlı devriye attık. Şüpheli birilerini gördüklerinde halktan bize bildirmelerini istedik. Çevreyi daha temiz tutmaları için uyarılarda bulunduk. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık" diye konuştu.

"CİĞERLERİMİZE ZARAR GELMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Polis memuru Merve Geyik ise "Bugün Kemerburgaz Kent Ormanında, halkımızı ateş yakmamaları, semaver yakmamaları konusunda uyarılar yaparak bilinçlendiriyoruz. Gerekli ikazlarımızı yapıyoruz. Malum şu an ülkemizin gündeminde de orman yangınları var. Bunların olmaması için, ciğerlerimize zarar gelmemesi için elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEMERBURGAZ KENT ORMANINDA DENETİM - Son Dakika

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