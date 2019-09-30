Son Dakika Haberleri: Kemerburgaz Kurtkemeri'nde doğa yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Kemerburgaz Kurtkemeri'nde doğa yürüyüşü

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzak, doğanın içinde keyifli bir hafta sonu geçirmeleri için Kemerburgaz Kurtkemeri piknik alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kemerburgaz Kurtkemeri'nde doğa yürüyüşü, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzak, doğanın içinde keyifli bir hafta sonu geçirmeleri için Kemerburgaz Kurtkemeri piknik alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.


Yürüyüşe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katılarak Eyüpsultanlı vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte yaptığı konuşmada Osmanlı Parkı'ndaki yürüyüş parkurunu yeniden düzenlediklerini ifade eden Başkan Deniz Köken, "Eyüp Stadı'nın yürüyüş parkurunu da yeniden yapıyoruz, bitmek üzere. 15 gün sonra Eyüp Stadı'nda da büyük bir yürüyüş yapalım İnşallah. Veysel Karani arkasındaki boş parkın etrafını da yürüyüş parkuru yapıyoruz. O yüzden Osmanlı Parkı, Eyüp Stadı ve Veysel Karani bölgelerinde, bir de bu bölgede yürüyüşler yapacağız. Burası zaten var ama buradaki parkuru da 10 kilometreye çıkaracağız. Bu çalışma da bittiğinde burayı daha sık kullanacağız ve yine burada daha başka aktiviteleri birlikte yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gürcistan vatandaşı genç, isim benzerliği yüzünden 15 gün hapis yattı
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı "Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:25:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemerburgaz Kurtkemeri'nde doğa yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]