Kemere delik açarken hayatından oluyordu - Son Dakika
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Kemere delik açarken hayatından oluyordu

6 saat önce

Kemere delik açarken hayatından oluyorduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti.

Kemere delik açarken hayatından oluyordu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti. Hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12'nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acile haber verdi. Okula gelen sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay D. tedavi altına alındı.

Kemere delik açarken hayatından oluyordu

Tolunay Kafkas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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