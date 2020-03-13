Kemere delik açarken hayatından oluyordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemere delik açarken hayatından oluyordu - Son Dakika

Kemere delik açarken hayatından oluyordu

7 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti.

Kemere delik açarken hayatından oluyordu, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencisi Tolunay D.(17), bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesti. Hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı.Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12'nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acile haber verdi. Okula gelen sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay D. tedavi altına alındı.


Tolunay Kafkas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:10 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1
22:10 Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak
22:08 Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
22:07 Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: "Türkiye her şey ile hazır durumda"
22:05 AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemere delik açarken hayatından oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]